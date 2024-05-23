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Полицейский запер пенсионерку в квартире в Уфе и выманил у нее 15 млн рублей

Baza: в Башкирии полицейский на несколько месяцев запер пенсионерку в квартире

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Уфе полицейский убедил пожилую женщину, что на нее готовится покушение и три месяца удерживал пенсионерку на съемной квартире, выманивая у нее деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сотрудник полиции расследовал дело о пропаже сына жительницы Башкирии, мужчину нашли замерзшим в лесу. Спустя три года оперативник пришел в гости к жительнице Уфы, сообщил, что неизвестные готовят на нее покушение и выразил желание оказать помощь.

Мужчина вывез пенсионерку на съемную квартиру и в течение трех месяцев держал взаперти. Полицейский заявил, что злоумышленники требуют с пожилой женщины 15 млн рублей, чтобы отказаться от планов на покушение, он убедил пожилую женщину оформить на себя несколько кредитов и заложить имущество, а получив средства, исчез.

Только в мае россиянка решилась выйти из съемного жилья и рассказала о произошедшем соседям, а те обратились в правоохранительные органы. Выяснилось, что вымогатель уже уволен из полиции и арестован по делу о другом мошенничестве.

Ранее волгоградская пенсионерка поверила мошенникам и лишилась 3 млн рублей.

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