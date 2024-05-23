Стало известно, сколько часов в неделю подрабатывают самозанятые

Треть опрошенных самозанятых россиян (32,3%) выделяют на подработку от 5 до 15 часов в неделю. Почти 15% перерабатывают — более 40 часов в неделю. А 13% самозанятых работают менее 5 часов в неделю. Это следует из опроса цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go!. Результаты есть у «Газеты.Ru».

44,1% опрошенных подрабатывают от 15 до 20 дней в месяц, четверть тратит на это от 10 до 15 дней. 16% исполнителей подрабатывают менее 10 дней в месяц, примерно равное число опрошенных — больше 20 дней.

Респонденты подрабатывают в сферах доставки и такси (23,6%), маркетинга и дизайна (15,3%), ритейла и e–com (14,5%), IT (13,1%), а также оказывают онлайн-услуги в колл-центрах и на маркетплейсах (11,9%). Более 40 часов в неделю работают курьеры и таксисты (63,2%), строители (8,1%), специалисты IT (6,5%). В топ городов, где подрабатывают больше всего, вошли Екатеринбург, Москва и Новосибирск.

Большинство респондентов (24,1%) оформили самозанятость в 2023 году, 22,1% — в 2021-м и 17% — в 2020-м.

Опрос был проведен в мае 2024 года. В нем приняли участие 3000 самозанятых россиян из 17 городов-миллионников.

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