Глава банка «Открытие» не понял саркастической радости по поводу замерзания европейцев

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью РБК заявил, что не понимает саркастической радости по поводу «замерзания европейцев».

«Наше телевидение говорит с саркастической радостью, что европейцы замерзают. Я не совсем понимаю, чему здесь радоваться. По сути, мы теряем рынки, которые выстраивали еще со времен Советского Союза», — отметил Задорнов.

Банкир перечислил эти рынки — поставки в Россию оборудования, экспорта удобрений, леса, энергоносителей в страны Евросоюза. Задорнов подчеркнул, что взаимные экономические связи между РФ и ЕС выстраивались пять лет.

Задорнов назвал иллюзией то, что Россия может изготавливать все самостоятельно, ведь ее валовый внутренний продукт составляет всего 2% мирового ВВП.

В то же время Задорнов предположил, что спецоперация России на Украине может завершиться в мае-июне 2023 года. По крайней мере она может быть заморожена, добавил он.

Контракт Задорнова с «Открытием» истекает 31 декабря 2022 года. На пресс-конференции в пятницу председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ намерен закрыть сделку по продаже «Открытия» ВТБ до конца 2022 года.