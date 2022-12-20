CША выделят $9 млрд на обучение, вооружение и помощь ВСУ

Проект бюджета Соединенных Штатов на будущий год включает в себя траты в размере 9 млрд долларов на обучение, экипировку, вооружение и помощь в логистике и разведке Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дополнение к проекту американского бюджета.

«9 миллиардов долларов на оказание помощи, включая обучение, оборудование, вооружение, логистическую поддержку… зарплаты и стипендии… разведывательную поддержку вооруженных сил Украины», — следует из документа.

В рамках проекта бюджета предусматривается также выделение 126,3 млн долларов на подготовку к ответу на возможные ядерные и радиационные инциденты на Украине, уточняется в документе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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