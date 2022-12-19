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В ГД планируют запретить налоговым нерезидентам заключить удаленные трудовые договоры в РФ

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Замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев анонсировал законопроект, согласно которому что налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей, переает РИА Новости.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что в Госдуму планируют внести законопроект об ограничении удаленной работы из-за границы для россиян.

По словам Исаева, согласно проекту, лицам, которые по российскому налоговому законодательству не являются резидентами РФ, то есть находятся за границей, а также по списку профессий, которые предоставит российское правительство, не смогут заключать трудового договора об удаленной работе.

Ранее Исаев отмечал, что ограничение удаленной работы для уехавших из России требует обсуждения.

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