Курс доллара на торгах превысил 68 рублей впервые с 11 мая

Курс доллара на торгах в понедельник превысил 68 руб. Это произошло впервые с 11 мая, следует из данных Московской биржи.

По данным на 15:48 мск, курс доллара прибавлял 5,35%: американская валюта торговалась на уровне 68,11 руб.

К 15:50 мск курс доллара замедлил рост до 68,01 руб. В то же время курс евро вырос до 72,05 руб. (+4,27%).

Ранее эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин сказал «Газете.Ru», что декабрь исторически был зачастую одним из худших для рубля месяцев.

По его словам, ранее это объяснялось традиционно высокими тратами госбюджета, свойственными концу года, когда было необходимо в срок освоить соответствующие средства. Вместе с сезонным ростом спроса на импорт это приводило к увеличению покупок валюты на внутреннем рынке, и ослаблению рубля, отметил он.

По мнению Бабина, данные драйверы сохранили свое влияние и в этом году.

«Традиционное желание уйти на новогодние праздники в иностранной валюте может и в этот раз выступать одним из факторов ослабления рубля. Кроме того, нефтяные цены находятся недалеко от самых низких с начала года уровней, достигнутых недавно, снизились котировки и других сырьевых товаров, которые Россия продает за рубеж», — сказал Бабин.

Поэтому экспортные поступления продолжают уменьшаться с пиковых уровней, а импорт — восстанавливаться, что является основной долгосрочной причиной дальнейшего ослабления рубля, резюмировал Бабин.