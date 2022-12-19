Путин подписал закон, обеспечивающий страховую поддержку зерновой сделки между РФ и ООН

Президент России Владимир Путин 19 декабря подписал закон, позволяющий российским страховщикам в предстоящем году заключать сделки со страховщиками из недружественных государств, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сделки также можно будет заключать с перестраховщиками и страховыми брокерами. В документе подчеркивается, что в остальных случаях запрет на заключение соглашений с подобными лицами сохраняется.

Поправка направлена на отработку страхового механизма для осуществления экспорта зерна и удобрений в соответствии с договоренностями Российской Федерации и Организации Объединенных Наций.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Ранее Министерство обороны Турции сообщило, что более 14 млн тонн сельскохозяйственной продукции было вывезено из портов Украины по морскому гуманитарному коридору в рамках зерновой сделки.