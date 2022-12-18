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В украинском «Энергоатоме» заявили об ограничении атомной генерации

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sunpp.mk.ua/НАЭК «Энергоатом»

В украинской национальной компании «Энергоатом» заявили, что атомная генерация на Украине уменьшена из-за ограничения двух блоков, так как полноценная работа всех объектов не восстановлена после обстрелов. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«18 декабря 2022 по состоянию на 13:00 работают все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории. Однако суммарную мощность двух блоков ограничивают более чем на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы», — сказано в сообщении.

В компании также ожидают обновление этой инфраструктуры для возможности скорейшей выдачи полной имеющейся мощности с отечественных АЭС.

17 декабря в украинской национальной компании «Энергоатом» заявляли, что подконтрольные Украине энергоблоки подключили к сети. Отмечалось, что все девять подконтрольных Украине атомных энергоблоков начали работу. Мощность одного из энергоблоков ограничивали на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от него весь возможный объем энергии.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что все девять блоков украинских АЭС мощностью 1000 МВт возобновили работу после ремонта.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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