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Шольц выступил против идеи добывать в Германии газ методом фрекинга

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступил против инициативы по добыче в стране природного газа методом фрекинга, который состоит в гидравлическом разрыве пласта.

По словам канцлера, данная технология добычи газа не выглядит перспективной с экономической точки зрения, поскольку требует много времени на подготовительные работы.

Шольц также рассказал, что идея добычи газа методом фрекинга вызывает много противодействий на местах.

«Идея гидравлического разрыва пласта в Германии кажется мне миражом: по мере приближения к ней растворяешься в воздухе», – цитирует канцлера Общественная служба новостей.

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