ЦБ: резкое увеличение выпуска товаров и услуг в России может привести к рецессии

Резкое увеличение выпуска товаров и услуг может иметь для российской экономики негативные последствия, включая быстрый переход к рецессии. По этой причине в долгосрочной перспективе было бы правильнее обеспечить более плавное развитие производства, приводит слова первого заместителя председателя Центробанка (ЦБ) Ксении Юдаевой ТАСС.

«Если вы хотите в этом году максимально увеличить выпуск, ждите в следующем году рецессию, потому что у вас будут переиспользованы ресурсы, начнется инфляция, начнутся проблемы, и вы упадете в рецессию. В принципе, для долгосрочного развития гораздо более правильно иметь более плавное развитие», — заявила Юдаева в ходе выступления на конференции «Просветительские дни РЭШ памяти Гура Офера».

По ее словам, российским властям важно не подпасть под действие противоречия между краткосрочной эффективностью и долгосрочной устойчивостью. В связи с этим задача денежно-кредитной политики и бюджетной политики должно быть обеспечение более плавного развития.

16 декабря глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина допустила, что спад ВВП составит 3% или ниже по итогам 2022 года. Это будет зависеть от динамики в ноябре-декабре.