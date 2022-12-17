Кабмин выделил 6 млрд рублей на поддержку системы организации воздушного движения

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 6 млрд рублей из резервного фонда на поддержку системы организации воздушного движения в условиях внешних ограничений. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что деньги поступят в Государственную корпорацию, которая обеспечивает безопасность и регулярность полетов гражданской авиации в России.

Согласно сообщению, в сентябре 2022 года на поддержку системы организации воздушного движения кабмин направил 15 млрд рублей. Таким образом, всего на эти цели в 2022 году был выделен 21 млрд руб.

Уточняется, что средства пойдут на аэронавигационное обслуживание не менее 1 млн полетов.

Ранее сообщалось, что кабинет министров России продлил меры поддержки рынка труда до конца следующего года. В постановлении, подписанном Михаилом Мишустиным, сказано что речь идет о механизме, который помогает работодателям в создании временных рабочих мест для граждан с риском увольнения.