«Росатом» назвал неправомерным решение Финляндии расторгнуть контракт на строительство АЭС

Госкорпорация по атомной энергии «Росатом» сообщила о решении Совета по разрешению споров по расторжению финской компанией Fennovoima контракта на сооружение атомной электростанции (АЭС) «Ханхикиви-1». Об этом информирует пресс-служба «Росатома».

«Вынесен вердикт Совета по разрешению споров. <...> Признается правота «Росатома» — прекращение контракта на сооружение АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии компанией Fennovoima неправомерно», — сказано в заявлении.

Из сообщения следует, что не имеющими законных оснований также признаны заявления об отказе в приёмке работ, выполненных компанией RAOS Project Oy (организация «Росатома») как поставщиком по EPC-контракту.

Совет установил, что нелегальное расторжение контракта является крупным нарушением его условий, что даёт RAOS Project Oy возможность требовать взыскания убытков с Fennovoima.

В сообщении говорится, что сумма ущерба пока не определена. В госкорпорации отметили, что продолжат защищать свои интересы до полного удовлетворения всех требований.

Ранее сообщалось, что «Росатом» подал уже шесть исков на общую сумму $3 млрд в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС.