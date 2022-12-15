«Известия»: российские власти уточнят список товаров первой необходимости

Минпромторг приступил к разработке нового списка непродовольственных товаров первой необходимости. Об этом сообщила газета «Известия».

Два года назад, во время пандемии, попытка создать такой список был предпринята впервые. В перечне оказалось 23 наименования: свечи, спички, средства гигиены и зоотовары.

В настоящее время перечень хотят сделать более долговечным. По данным Минпромторга, такой список товаров необходим для распределения поддержки между российскими производителями. В Федеральной антимонопольной службе полагают, что перечень может быть полезным и для стабильного ценообразования на розничном рынке.

Антимонопольщики указывают, что на текущий момент государство может контролировать стоимость только базового набора продуктов. Однако если появится аналогичный перечень для товаров первой необходимости, то наценку можно будет уменьшить и на них.

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому повысил прожиточный минимум в стране до 14375 рублей на 2023 год.