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Сийярто: министры энергетики ЕС не договорились относительно предельной цены на газ

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Hannibal Hanschke/Reuters

Министрам энергетики стран Евросоюза в ходе встречи в Брюсселе не удалось договориться относительно предельной цены на газ, обсуждения продолжились на двустороннем уровне. Об этом написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальных сетях.

«На заседании Энергетического совета состоялись продолжительные дебаты, на пленарном заседании договоренности достигнуто не было, поэтому дискуссии продолжатся на двусторонней основе», — заявил Сийярто.

Агентство Bloomberg ранее писало, что профицит российского бюджета в ноябре поднялся в четыре раза благодаря доходам от продажи нефти и газа, несмотря на то, что западные страны вводят очередные санкции.

Накануне еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что cогласовать лимит цен на газ в Евросоюзе будет сложно, так как у стран ЕС очень разные мнения по этой теме. По ее словам, договоренности все же нужно достичь, поэтому все страны «должны продемонстрировать некоторую гибкость» и найти компромисс.

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