Автодилер пригрозил россиянину уголовным делом после проигрыша в суде

Mash: дилер из Питера пригрозил владельцу Geely делом о мошенничестве после суда

Выигранный иск против автодилера может обернуться для россиянина возбуждением уголовного дела по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, в Санкт-Петербурге владелец автомобиля Geely Tugella обратился в суд из-за конфликта с местным дилером. Кроссовер был приобретен им в 2023 году за 3,3 млн рублей и передан с действующей заводской гарантией. В процессе эксплуатации автовладелец выявил ряд неисправностей, включая проблемы с ремнем безопасности, посторонние звуки в подвеске, а также некорректную работу беспроводной зарядки для телефона.

С требованием устранить выявленные недостатки автовладелец обратился к дилеру, однако в установленные законом сроки ремонт выполнен не был, а требования о возврате денежных средств за автомобиль отклонены. В результате владелец Geely Tugella подал иск в суд.

По итогам рассмотрения дела суд обязал автосалон выплатить клиенту 45 млн рублей. В эту сумму вошли стоимость автомобиля, разница между ценой его приобретения и текущей рыночной стоимостью, неустойка за нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств, а также штраф за нарушение прав потребителя.

После оглашения судебного решения владелец автосалона, по словам автомобилиста, начал угрожать ему возбуждением уголовного дела по факту мошенничества.

