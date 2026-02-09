Размер шрифта
Автодилер пригрозил россиянину уголовным делом после проигрыша в суде

Mash: дилер из Питера пригрозил владельцу Geely делом о мошенничестве после суда
Выигранный иск против автодилера может обернуться для россиянина возбуждением уголовного дела по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, в Санкт-Петербурге владелец автомобиля Geely Tugella обратился в суд из-за конфликта с местным дилером. Кроссовер был приобретен им в 2023 году за 3,3 млн рублей и передан с действующей заводской гарантией. В процессе эксплуатации автовладелец выявил ряд неисправностей, включая проблемы с ремнем безопасности, посторонние звуки в подвеске, а также некорректную работу беспроводной зарядки для телефона.

С требованием устранить выявленные недостатки автовладелец обратился к дилеру, однако в установленные законом сроки ремонт выполнен не был, а требования о возврате денежных средств за автомобиль отклонены. В результате владелец Geely Tugella подал иск в суд.

По итогам рассмотрения дела суд обязал автосалон выплатить клиенту 45 млн рублей. В эту сумму вошли стоимость автомобиля, разница между ценой его приобретения и текущей рыночной стоимостью, неустойка за нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств, а также штраф за нарушение прав потребителя.

После оглашения судебного решения владелец автосалона, по словам автомобилиста, начал угрожать ему возбуждением уголовного дела по факту мошенничества.

Ранее страховщик предрек рекордный рост числа мошенничеств с полисами ОСАГО в 2026 году.
 
