В Киеве одна из ТЭЦ «обросла» восьмиметровыми сосульками из-за повреждений и морозов

Дарницкая ТЭЦ в Киеве покрылась льдом и сосульками из-за повреждений и морозов

Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) в Киеве покрылась толстым слоем льда из-за ударов Вооруженных сил РФ и морозов. Об этом сообщило украинское новостное агентство УНИАН.

«Из-за повреждений и морозов Дарницкая ТЭЦ покрылась льдом: появились сосульки длиной более 8 метров», — отмечается в сообщении.

По данным агентства, из-за поврежденных труб вода вытекала на конструкции станции, что привело к их обледенению. Сосульки сформировались на большой высоте, создавая дополнительную угрозу для персонала и оборудования ТЭЦ, указали журналисты.

9 февраля директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявил, что 1170 многоэтажек в Киеве остались без отопления до конца зимы. Речь идет о домах, которые зависят от разрушенной обстрелом Дарницкой ТЭЦ. По оценке мэра Киева Виталия Кличко, ее ремонт займет не менее двух месяцев. По словам Харченко, этим домам сейчас дают свет до 18 часов в сутки.

До этого атомщики вынужденно снизили мощность всех АЭС на территории Украины после массированного удара российских войск. Дефицит мощности в энергосистеме существенно увеличился, предупредила компания «Укрэнерго». По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, под удар попала «основа энергосети» — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что энергосистема Украины «висит на волоске».