Автор «Гарри Поттера» раскритиковала британского премьера из-за дела Эпштейна

Британская писательница Джоан Роулинг раскритиковала премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за дела финансиста Джеффри Эпштейна. Новым постом она поделилась в социальной сети X.

В публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США в них нашли упоминание того, что бывший британский посол в США Питер Мандельсон пересылал Эпштейну секретную информацию. В его отношении начато уголовное расследование. Пост посла Мандельсон получил в 2024 году по указанию премьер-министра Кира Стармера, хотя о связях дипломата с Эпштейном было известно уже тогда.

«Добавьте заботу Кира Стармера о жертвах лучшего друга Питера Мандельсона к его отказу расследовать деятельность банды насильников из Ротерема. Стармер безразличен к вреду, причиняемому девочкам и женщинам, если только это не угрожает его карьере», — пишет Роулинг.

Роулинг имеет в виду карьеру Стармера в Королевской прокурорской службе. Ведомство под его управлением прекратило дело против группы насильников, хотя были собраны неопровержимые доказательства их вины в надругательстве над несовершеннолетними девочками.

Накануне глава аппарата премьера Британии Морган Максуини подал в отставку из-за скандала с назначением друга финансиста Джеффри Эпштейна послом в США. В заявлении об уходе чиновник назвал назначение Мандельсона ошибочным и взял на себя ответственность за него. По мнению политического обозревателя Бет Ригби, уходом в отставку Максуини пытается спасти премьер-министра.

Ранее в кабмине Британии допустили отставку Стармера до конца недели из-за скандала.