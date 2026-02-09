В МИД России рассказали о работе по платежам в нацвалютах в БРИКС

Работа по вопросу платежей в национальных валютах в рамках БРИКС будет продолжена. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Замглавы ведомства отметил, что в данном вопросе есть разные нюансы и подходы. При этом реализация идеи зависит от председательства, отметил замминистра.

«БРИКС как объединение единомышленников состоялся, но в любой группе единомышленников все же есть нюансы и определенные особенности национальных подходов. Вот как их сближать и приводить к общему знаменателю, на эти вопросы не всегда у нас есть готовые ответы. Будем продолжать работу», — сказал Рябков.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что необходимо расширять использование национальных валют во взаиморасчетах между странами БРИКС. Глава государства подчеркнул, что применение нацвалют в торговле между членами объединения неуклонно растет. В прошлом году доля рубля и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%, уточнил президент.

Ранее Индия предложила связать цифровые валюты стран БРИКС для упрощения платежей.