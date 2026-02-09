Медсестра воровала деньги у пожилой пациентки, когда ставила капельницы

Медсестра из подмосковной клиники украла у пенсионерки 950 тысяч рублей

В Подмосковье медсестра обокрала пациентку, которая доверяла ей свой телефон во время процедур. Об этом стало известно mk.ru.

Жертвой собственного доверия стала 69-летняя жительница Ступино. Женщина пришла в частную клинику на плановое обследование сердца к кардиологу, который назначил платные капельницы.

Когда пациентка стала ходить на процедуры, она познакомилась с 50-летней медсестрой. Та вошла к ней в доверие и предложила «почистить телефон от вирусов». Пенсионерка отдала ей гаджет и сама сообщила код от банковского приложения.

На каждой процедуре медик переводила деньги на свой счет, а затем удалила приложение, чтобы замести следы. За несколько дней пенсионерка потеряла 950 тыс. рублей и, случайно обнаружив пропажу, обратилась в полицию.

Правоохранители увидели несколько крупных переводов и установили личность получателя. Медсестра была задержана и уже лишилась с работы. Ведется следствие.

