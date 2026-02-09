Поражение Украины в конфликте с Россией станет поражением для всей Европы. Об этом заявил французский историк Стефан Одуэн-Рузо в интервью Le Monde.

«Перспектива поражения Украины для нас невыносима, ведь это станет нашим поражением. Мы поддерживали украинцев в их борьбе. Они сражались храбро, но, не предоставив им всех необходимых ресурсов или предоставив их очень поздно, мы заставили украинцев воевать со связанными за спиной руками», — отметил он.

По словам историка, Запад «позволил» Украине обороняться, но «не смог компенсировать первоначальную неполноценность». Также Европа затягивала с поставками Киеву нового вооружения, считает Одуэн-Рузо. Поэтому потеря 20% украинской территории — целиком вина ЕС, считает он.

«Когда сегодня президент Украины Владимир Зеленский начинает критиковать европейцев, мы воспринимаем это очень негативно. Но разве он не прав?» — задается вопросом историк.

Стефан Одуэн-Рузо отметил, что, не сумев отвоевать 20% территории, Украина «неизбежно проиграет» в конфликте. По его мнению, сегодня не видно «поворотных моментов», которые могут изменить эту ситуацию. И «на передовой Россия, скорее всего, уже одержала победу», считает он.

Также в январе Одуэн-Рузо отмечал, что Украина «потеряла шансы» вернуть территории, а ее поражение на поле боя кажется неизбежным.

Недавно профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отмечал, что украинские чиновники начали готовить население страны к поражению в конфликте с Россией. А профессор Чикагского университета Джон Миршаймер говорил, что ВСУ окажутся в безвыходной ситуации, после чего Киеву придется подписать соглашение с Москвой.

