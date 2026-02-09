Размер шрифта
Премьер Британии отказался покидать пост из-за скандала по делу Эпштейна

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не намерен покидать пост на фоне скандала из-за назначения послом в США Питера Мандельсона, которого обвинили в связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Его слова приводит агентство Reuters.

«Мы должны доказать, что политика может быть силой добра. Я верю, что это возможно. Я верю, что это так. С этого момента мы будем двигаться вперед. Мы уверенно идем вперед, продолжая менять страну», — сказал Стармер.

Накануне сообщалось, что глава аппарата британского премьера Морган Максуини подал в отставку. Как стало известно, сделал он это из-за скандала с назначением друга Эпштейна послом в США.

В заявлении об уходе чиновник назвал назначение Питера Мандельсона ошибочным и взял на себя ответственность за него. По мнению политического обозревателя Бет Ригби, уходом в отставку Максуини предпринял попытку «спасти премьер-министра».

До этого сообщалось, что скандал из-за связи бывшего британского посла в Вашингтоне с Эпштейном может стоить Стармеру кресла премьер-министра. Опасность для премьера заключается в том, что обсуждение связи посла с финансистом происходит не только в частных разговорах, но и в парламенте Великобритании. Депутаты считают, что Стармер не сможет пережить этот скандал.

Ранее Стармер извинился перед жертвами Эпштейна.
 
