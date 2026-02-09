В России проиндексируют оптовые цены на газ

ФАС: оптовые цены на газ в России проиндексируют на 9,6% с 1 октября

С 1 октября 2026 года в России проиндексируют на 9,6% оптовые цены на газ для всех потребителей. Об этом говорится в документах Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Из них следует, что решение затронет как промышленность, так и население. При этом в стране также проиндексируют тарифы на транспортировку газа по распределительным трубопроводам. Так, в 2026 году стоимость услуги увеличится на 11,6%, в 2027 году — 11,1%, в 2028 году — 7%.

7 февраля первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что с 1 марта газовые службы получат право отключать квартиры от газоснабжения за систематические нарушения правил эксплуатации газового оборудования и за недопуск сотрудников к его проверке. Подобное нововведение, по словам депутата, позволит минимизировать риски утечки газа.

Законопроект, прошедший первое чтение в феврале 2025 года, предусматривает возможность для газовых компаний обращаться в суд при недопуске в квартиру и устанавливает сокращенный срок рассмотрения таких заявлений — до 12 дней. Решение суда, согласно поправкам, должно исполняться незамедлительно.

Ранее упрощение допуска газовщиков в дом назвали опасным.