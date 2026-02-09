Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

Украина получит несколько сотен «лучших в мире» истребителей

Зеленский: Украине поставят 150 военных самолетов Gripen и 100 самолетов Rafale
Xinhua/Zheng Huansong/Global Look Press

Союзники Украины поставят стране новые военные самолеты: 150 шведских многоцелевых истребителей Gripen и 100 французских Rafale. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, его слова приводит РБК-Украина.

«Украина имеет на сегодня договоренности о поставках 150 военных самолетов Gripen, 100 самолетов Rafale. Это лучшие самолеты, на наш взгляд, в мире, которые есть», — сказал он.

Зеленский отметил, что у Украины на вооружении есть истребители F-16 американского производства, однако они не новые, в отличие от Gripen и Rafale.

Украинский президент добавил, что после завершения военного конфликта с Россией власти страны займутся восстановлением гражданской авиации.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что европейские страны не станут передавать Украине обещанные истребители из-за страха эскалации конфликта с Россией. По его словам, своими высказываниями Зеленский пытается «запугать» Россию, поскольку других способов повлиять на плачевную ситуацию на фронте у него нет.

Ранее Польша решила продать Украине старые истребители.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!