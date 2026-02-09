Украина получит несколько сотен «лучших в мире» истребителей

Союзники Украины поставят стране новые военные самолеты: 150 шведских многоцелевых истребителей Gripen и 100 французских Rafale. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, его слова приводит РБК-Украина.

«Украина имеет на сегодня договоренности о поставках 150 военных самолетов Gripen, 100 самолетов Rafale. Это лучшие самолеты, на наш взгляд, в мире, которые есть», — сказал он.

Зеленский отметил, что у Украины на вооружении есть истребители F-16 американского производства, однако они не новые, в отличие от Gripen и Rafale.

Украинский президент добавил, что после завершения военного конфликта с Россией власти страны займутся восстановлением гражданской авиации.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что европейские страны не станут передавать Украине обещанные истребители из-за страха эскалации конфликта с Россией. По его словам, своими высказываниями Зеленский пытается «запугать» Россию, поскольку других способов повлиять на плачевную ситуацию на фронте у него нет.

Ранее Польша решила продать Украине старые истребители.