Общество

Пьяную россиянку без признаков жизни обнаружили в море в Таиланде

В Таиланде бездыханную туристку из РФ обнаружили плавающей в море лицом вниз
Россиянку без признаков жизни обнаружили в воде на курорте Таиланда. Об этом сообщает Khaosod.

Женщину обнаружили сегодня утром недалеко от пляжа Донгтан. Она была одета в купальник-бикини и лежала лицом вниз за буями, которыми ограждают безопасную для плавания территорию. Прибывшие на место специалисты спасти пострадавшую не смогли.

Известно, что при себе у неизвестной не было документов, ее личность сейчас устанавливают. Как полагают спасатели, женщина является россиянкой, ей примерно 30-40 лет.

Когда туристку вытащили на берег, то заметили, что от нее исходил сильный запах алкоголя. Предположительно перед тем, как оказаться в воде, она много выпила.

Истинную причину произошедшего предстоит выяснить следователям.

До этого жительница Самарской области попала в больницу Египта после того, как поужинала морепродуктами. В течение 12 дней медики оказывали ей помощь, но спасти не смогли.

Ранее россиянку депортировали из Таиланда из-за незаконного хобби.
 
