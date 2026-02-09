Пьяную россиянку без признаков жизни обнаружили в море в Таиланде

В Таиланде бездыханную туристку из РФ обнаружили плавающей в море лицом вниз

Россиянку без признаков жизни обнаружили в воде на курорте Таиланда. Об этом сообщает Khaosod.

Женщину обнаружили сегодня утром недалеко от пляжа Донгтан. Она была одета в купальник-бикини и лежала лицом вниз за буями, которыми ограждают безопасную для плавания территорию. Прибывшие на место специалисты спасти пострадавшую не смогли.

Известно, что при себе у неизвестной не было документов, ее личность сейчас устанавливают. Как полагают спасатели, женщина является россиянкой, ей примерно 30-40 лет.

Когда туристку вытащили на берег, то заметили, что от нее исходил сильный запах алкоголя. Предположительно перед тем, как оказаться в воде, она много выпила.

Истинную причину произошедшего предстоит выяснить следователям.

