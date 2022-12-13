Мишустин заявил о продолжении адаптации России к западным санкциям

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что период адаптации РФ к санкционной политике западных стран продолжается, однако уже можно сказать, что негативные предсказания не реализовались. Его слова на заседании Экспертного совета при правительстве РФ передает РИА Новости.

«Сейчас продолжается период адаптации к текущим вызовам. Как недавно отметил президент, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах», — сказал Мишустин.

По словам премьера, некоторого замедления избежать не удастся, однако очевидно, что негативные сценарии «многих алармистов» не реализовались.

«Даже в прошлый глобальный кризис просадка экономики была более жесткой. А условия в общем-то несопоставимые», — отметил Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции.

По его словам, спад ВВП РФ в 2022 году составит 2,9%, в следующем — 0,9%, и в дальнейшем ситуация будет только улучшаться.

Путин также отмечал, что в России есть экономический спад, однако ситуация лучше, чем во многих других странах «по целому ряду составляющих».

Ранее ТАСС со ссылкой на повестку дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС сообщал, что проект нового – девятого – пакета санкций в отношении России вернули на рассмотрение постпредов после того, как их не смогли согласовать министры иностранных дел ЕС.