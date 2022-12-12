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Глава Минсельхоза Польши назвал количество вывезенного с Украины зерна

Министр сельского хозяйства Ковальчик: Польша вывезла с Украины более 2 млн тонн зерна

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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша вывезла с Украины более 2 млн тонн зерна до конца сентября этого года, заявил министр сельского хозяйства и развития села Хенрык Ковальчик. Его слова передает агентство РИА Новости.

Министр сказал, что при поддержке Европейским союзом вывоза зерна с Украины Польша привезла 2,1 млн зерна, из них 1,4 млн тонн кукурузы. Он также отметил, что это намного больше, чем в прошлые годы.

При этом Польша и экспортирует зерно, указал Ковальчик.

«В это же время было экспортировано 6,5 миллиона тонн зерна (за период с января по сентябрь), что намного больше, чем экспортный потенциал Польши», — сказал министр.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что «коридор безопасности» используется для террористических атак на российский военно-морской флот и города, поэтому продолжение участия России в «зерновой сделке» невозможно.

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