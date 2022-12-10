Замглавы Минфина Сазанов заявил о возможном налоговом послаблении для стратегически важных отраслей

В России вполне возможно снижение налогового бремени для тех отраслей, которые имеют стратегическое значение для экономики. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на заявление замглавы Минфина Алексея Сазанова.

«Снижение налоговой нагрузки для отраслей, имеющих стратегическое значение для отечественной экономики, является оптимальной политикой в условиях ограниченных ресурсов», — отметил Сазанов.

По его словам, сейчас размер налогов снижен для радиоэлектроники, IT-индустрии, малого и среднего бизнеса. Также созданы специальные режимы и стимулирующие инвестиции, помогающие импортозамещению в критически важных отраслях. При этом российские власти продолжат работу по анализу налоговой нагрузки и в 2023 году.

Он добавил, что сейчас добиться полной экономической независимости невозможно. Это происходит из-за того, что технический прогресс и специализация стран по отраслям зашли достаточно далеко. Поэтому можно добиться определенного суверенитета в отдельных стратегически важных сферах.

В конце октября РБК, ссылаясь на данные ученых Финансового университета при правительстве в работе «Оценка влияния дальнейшего повышения налоговой нагрузки в России на динамику налоговых поступлений в краткосрочной и среднесрочной перспективе», писал, что рост налогового бремени в России помешал поступлениям в бюджет в размере 11,2 трлн рублей за последние 15 лет.