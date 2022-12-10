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Глава «Газпрома» Миллер назвал главным итогом визита в Турцию газовый хаб

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Сергей Карпухин/Reuters

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что главным итогом визита в Турцию является газовый хаб. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, Алексей Миллер сказал: «Конечно же, это газовый хаб», — сказано в сообщении.

4 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара ведет подготовительные работы по проекту газового хаба в стране.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что создаваемый в настоящее время в Турции газовый хаб компенсирует объемы транзита, которые были потеряны в результате взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

До этого президент России Владимир Путин сообщал, что Турцию выбрали в качестве газового хаба из-за сложности работы с Европой напрямую.

Путин предложил организовать газовый хаб в Турции после истории с диверсией на трубопроводах системы «Северный поток».

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