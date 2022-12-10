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Аналитик Раднаева заявила об активизации китайских компаний на российском рынке

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AP

Сотрудничество Москвы и Пекина растет в различных сферах экономики на российском рынке. В 2022 году спрос китайских компаний на консалтинговые услуги вырос на 15%, в сегменте аутсорсинга (передача функций компании другой организации, которая компетентна в данной сфере деятельности) — на 10%, приводит слова генерального директора консалтинговой компании «Синорусс» Сураны Раднаевой РИА Новости.

Рост спроса со стороны китайских компаний вызван рядом причин. Одной из ключевых является уход с российского рынка «большой четверки» мировых лидеров консалтинга — компаний PwC, Deloitte, KPMG и EY (Ernst&Young).

«Одновременно растет запрос китайских компаний и на консалтинг — на 15%, и на аутсорсинг — на 10 %. Запрос на постоянное бухгалтерское обслуживание вырос на 12%», — заявила Раднаева.

По ее словам, также зафиксирован рост и в других сегментах предоставления услуг, включая миграционные, юридические и другие виды. В данных отраслях увеличение спроса составило от 5% до 20%.

«На миграционные услуги (оформление статуса высококлассного специалиста, вида на жительство, разрешения на временное проживание) рост спроса (со стороны китайских компаний — «Газета.Ru») составил 20%; на юридические услуги — 10%, на проверки российских компаний — 5%, на подбор сотрудников — 12%», — заключила Раднаева.

7 декабря аналитики Главного таможенного управления КНР представили статистические данные, согласно которым с января по ноябрь рост товарооборота России и Китая вырос на 32% в денежном выражении и составил $172,4 млрд. При этом большая часть объемов торговли двух стран пришлась на российский экспорт — $105 млрд (+47,5%).

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