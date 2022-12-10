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Маск прокомментировал уход Элтона Джона из Twitter и заявил, что любит его музыку

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Vianney Le Caer/AP

Владелец Twitter, миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал уход британского музыканта Элтона Джона из соцсети.

Ранее британский артист написал перед уходом пост, в котором признался, что всю жизнь он пытался использовать музыку для объединения людей. Он добавил, что ему грустно видеть, как «дезинформацию используют, чтобы разобщать наш мир»

«Я решил больше не пользоваться Twitter в связи с недавними изменениями в его политике, которые позволят дезинформации активно распространяться без всякого контроля», — заключи музыкант.

В ответах под этим постом Элтона Дона отметился и сам владелец соцсети, написав, что является фанатом его музыки и надеется, что артист вернется. Также он поинтересовался у певца, о какой конкретно дезинформации, вызывающей у него беспокойство, идет речь.

Ранее сообщалось, что свой последний гастрольный концерт в Великобритании Элтон Джон даст в Гластонбери.

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