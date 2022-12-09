Путин призвал не переживать из-за потолка цен на российскую нефть

Президент России Владимир Путин заявил, что потолок цен на российскую нефть соответствует актуальным ценам и не затрагивает РФ и призвал не переживать из-за него. Его слова на саммите ЕАЭС в Киргизии передает РИА Новости.

По словам российского лидера, потерь у РФ после введения ограничений не будет ни при каких обстоятельствах.

Путин также отметил, что потолок цен на нефть касается не только России, но и всех производителей. Он подчеркнул, что, если потребитель будет определять цену, то это приведет к коллапсу отрасли.

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