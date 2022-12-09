Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин призвал не переживать из-за потолка цен на российскую нефть

Путин: у России не будет потерь после введения потолка на российскую нефть

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что потолок цен на российскую нефть соответствует актуальным ценам и не затрагивает РФ и призвал не переживать из-за него. Его слова на саммите ЕАЭС в Киргизии передает РИА Новости.

По словам российского лидера, потерь у РФ после введения ограничений не будет ни при каких обстоятельствах.

Путин также отметил, что потолок цен на нефть касается не только России, но и всех производителей. Он подчеркнул, что, если потребитель будет определять цену, то это приведет к коллапсу отрасли.

Новость дополняется.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть