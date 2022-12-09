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Власти Нидерландов выделят Украине €18 млн на восстановление энергетической инфраструктуры

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Правительство Нидерландов заявило об оказании помощи Украине в приобретении оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры на €18 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз голландских властей.

В документе уточняется, что в помощь будут включены в том числе трансформаторы, переключающие блоки и кабели, необходимые для восстановления энергоснабжения.

В общей сложности Нидерланды выделили €180 млн, чтобы помочь Украине пережить зиму.

11 ноября стало известно, что кабинет министров Нидерландов выделяет €110 млн для подготовки Украины к зиме. В документе утверждалось, что эти средства пойдут на организацию убежищ, ремонт водопроводов, домов, закупку газа, продовольствия и электричества. Часть из выделенной суммы напрямую направят на закупку запасных частей для ремонта поврежденной энергетической сети Украины.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявлял, что страна выделит €25 млн на поддержку Вооруженных сил Украины. При этом, он подчеркивал, что страна также дополнительно выделит €20 млн международному фонду помощи Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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