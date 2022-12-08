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Тайвань направит Киеву $1 млн на покупку электрогенераторов

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Chiang Ying-ying/AP

Власти Тайваня направят Киеву дополнительную помощь в размере $1 млн на покупку электрогенераторов. Об этом сообщается на странице министерства иностранных дел Тайваня в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву подписал меморандум о взаимопонимании по поводу помощи столице Украины Киеву в приобретении дизельных электрогенераторов <...> в размере $1 млн», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Как пишет украинская газета «Телеграф», эти средства будут направлены на закупку оборудования для выработки электроэнергии, в том числе дизельных и бензиновых генераторов, чтобы помочь более чем 3 млн жителей Киева «пережить суровую зиму».

В сообщении сказано, что правительство Тайваня также пожертвует жителям города одеяла, шарфы, перчатки и теплую одежду.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что в случае обострения конфликта между КНР и Тайванем, у США не хватит ресурсов, чтобы одновременно оказывать военную поддержку и Тайбэю и Киеву.

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