Клиенты Сбера от 14 лет до 21 года все чаще откладывают деньги на долгосрочные цели

Аналитики Сбера провели исследование среди клиентов от 14 лет до 21 года и изучили, на какие цели молодежь копит чаще всего, сообщает пресс-служба банка. Так, в этой возрастной категории число тех, кто активно использует свой накопительный счет, за прошедший год выросло вдвое.

Согласно исследованию чаще всего молодежь копит на технику: на нее откладывают деньги 35% молодых людей. На втором месте — сбережения без определенной цели («на всякий случай») — 33%. Далее идут отдых и путешествия (9%), саморазвитие и бизнес (по 5%), близкие (4%), личный транспорт и события (по 3%), имидж (2%), жилье (1%) и хобби (меньше 1%).

«Поскольку накопления без определенной цели — среди приоритетных, то Сбер предлагает своим молодым клиентам копить с выгодой. Для этого в банке можно открыть накопительный счет», — говорится в сообщении банка.

В Сбере рассказали, что накопительный счет - это своеобразный гибрид вклада и счета. Когда на нем лежат деньги, на них ежемесячно начисляются проценты — 6,8% годовых первые три месяца для клиентов, которые открывают накопительный счет в первый раз, и 4,8% в остальных случаях. Чтобы эти проценты начислялись, на счете нужно иметь не менее 3000 рублей (иначе ставка будет 0,01%). При этом пополнять счет и снимать с него средства можно в любой момент и в любом количестве, никаких ограничений и комиссий нет. Открыть и пополнить накопительный счет можно буквально за минуту в СберБанк Онлайн.