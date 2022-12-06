В MOL сообщили о критической ситуации с поставками топлива в Венгрию

Управляющий директор венгерской нефтегазовой компании MOL Дьердь Бача заявил, что в настоящий момент ситуация вокруг поставок топлива в страну является критической. Об этом сообщает издание Reuters.

«Ситуация с поставками топлива в Венгрии критическая, так как спрос вырос, началась паническая скупка, что привело к дефициту. Единственным решением является создание условий для увеличения импорта», — утверждает Бача.

Кроме того, директор предприятия добавил, что MOL пробует импортировать больше продукции со своего нефтеперерабатывающего завода в Словакии, однако организация достигла предела своих логистических возможностей.

Решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия работает с новыми механизмами страхования при торговле нефтью.