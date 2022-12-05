Задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом» за поставки газа превысила $43 млн

Глава молдавской энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что сумма задолженности перед российской государственной энергетической компанией «Газпром» за текущие поставки достигла $43,8 млн. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Обязательства АО «Молдовагаз» перед ПАО «Газпром» по оплате текущих поставок природного газа составляют $43,84 млн», — сообщил Чебан.

Он также добавил, что из этой суммы задолженность за ноябрьские поставки составляет $40,05 млн (781 млн леев), которые необходимо будет оплатить до 20 декабря текущего года.

В октябре 2021 года Кишинев и «Газпром» продлили контракт на поставку топлива в республику на пять лет. Условием стало проведение аудита задолженности «Молдовагаза» перед российским предприятием, в том числе с привлечением зарубежного аудитора. Еще одним требованием была своевременная оплата поставок топлива.

В конце ноября Счетная палата Молдавии оценила долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» в $590,8 млн.