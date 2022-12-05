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Власти Японии обеспокоены решением ОПЕК+ о сохранении плана по сокращению добычи нефти

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Sergei Karpukhin/Reuters

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что решение стран ОПЕК+ о сохранении плана по сокращению добычи нефти, по мнению японского правительства, повышает неопределенность на рынке. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Токио, передает ТАСС.

«Решение ОПЕК+ увеличивает неопределенность в системе спроса и предложения на рынке нефти и неизбежно ведет к закреплению там цен на высоком уровне», — сказал он, отметив, что Токио будет тщательно следить за влиянием политики ОПЕК+ на экономику страны.

Кроме того, по словам генсека, Япония собирается активизировать диалог с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими государствами.

Накануне страны ОПЕК+ в ходе совещания министров организации решили сохранить план по добыче нефти, согласованный в ходе встречи 5 октября, предусматривающий сокращение производства на 2 млн баррелей в сутки.

В ноябре министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман опровергал информацию газеты The Wall Street Journal о рассмотрении странами ОПЕК+ вопроса увеличения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Ранее Мацуно заявлял, что японское правительство не уверено в эффективности введения потолка цен на российскую нефть.

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