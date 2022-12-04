В Молдавии ожидают падение тарифов на электричество на 25% за счет Приднестровья

Тарифы за электричество в Молдавии могут снизиться на четверть за счет поставок от расположенной электростанции в Приднестровье. Об этом в Telegram-канале написал вице-премьер-министр - министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

«После подписания договора с Молдавской ГРЭС тариф на электроэнергию увеличиваться больше не будет. Есть реальные предпосылки для его снижения на 25% до 4 леев ($0,2 за 1 кВт/ч)», — отметил Спыну.

По его словам, Комиссия по чрезвычайным ситуациям заявит о его пересмотре, а уже Национальное агентство по регулированию в энергетике снизит его размер в декабре.

Ранее в воскресенье премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна сумела пополнить газовые резервы и накопила 230 миллионов кубометров, которых хватит на два месяца в случае полного прекращения поставок топлива. Отмечается, что запасы Молдавии хранятся на Украине и в Румынии, так как у Кишинева нет собственных хранилищ.

До этого председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Кишинев нарастит в декабре закупки газа с 5,7 млн кубометров до 9,2 млн кубометров за счет альтернативных российскому государственному предприятию «Газпром» поставщиков.