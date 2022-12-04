Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

В Молдавии ожидают падение тарифов на электричество на 25% за счет Приднестровья

close
100%
Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Тарифы за электричество в Молдавии могут снизиться на четверть за счет поставок от расположенной электростанции в Приднестровье. Об этом в Telegram-канале написал вице-премьер-министр - министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

«После подписания договора с Молдавской ГРЭС тариф на электроэнергию увеличиваться больше не будет. Есть реальные предпосылки для его снижения на 25% до 4 леев ($0,2 за 1 кВт/ч)», — отметил Спыну.

По его словам, Комиссия по чрезвычайным ситуациям заявит о его пересмотре, а уже Национальное агентство по регулированию в энергетике снизит его размер в декабре.

Ранее в воскресенье премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна сумела пополнить газовые резервы и накопила 230 миллионов кубометров, которых хватит на два месяца в случае полного прекращения поставок топлива. Отмечается, что запасы Молдавии хранятся на Украине и в Румынии, так как у Кишинева нет собственных хранилищ.

До этого председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Кишинев нарастит в декабре закупки газа с 5,7 млн кубометров до 9,2 млн кубометров за счет альтернативных российскому государственному предприятию «Газпром» поставщиков.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть