Юрист рассказала, как россиянам должны оплачивать работу в праздники

Юрист Марина Астаева в разговоре с агентством «Прайм», что работа в праздники должна оплачиваться в двойном размере.

Она отметила, что такой порядок регламентируется ст. 153 ТК РФ, согласно которому повышенная оплата труда положена всем сотрудникам за часы, отработанные в выходные или праздники.

Юрист подчеркнула, что конкретная сумма оплаты устанавливается коллективным договором либо другим правовым актом.

В то же время сотрудник может выбрать в качестве альтернативы другой день отдыха и тогда оплата идет в одинарном размере.

В октябре юрист Елена Костюк объяснила, что делать, если унижает работодатель.

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