Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Юрист рассказала, как россиянам должны оплачивать работу в праздники

Юрист Астаева сообщила, что работа в праздники оплачивается не менее чем в двойном размере

close
100%
Depositphotos

Юрист Марина Астаева в разговоре с агентством «Прайм», что работа в праздники должна оплачиваться в двойном размере.

Она отметила, что такой порядок регламентируется ст. 153 ТК РФ, согласно которому повышенная оплата труда положена всем сотрудникам за часы, отработанные в выходные или праздники.

Юрист подчеркнула, что конкретная сумма оплаты устанавливается коллективным договором либо другим правовым актом.

В то же время сотрудник может выбрать в качестве альтернативы другой день отдыха и тогда оплата идет в одинарном размере.

В октябре юрист Елена Костюк объяснила, что делать, если унижает работодатель.

В том же месяце старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников назвал случаи, когда могут уволить беременную на испытательном сроке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть