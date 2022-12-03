Макрон и Маск обсудили производство электромобилей и аккумуляторов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время встречи с американским предпринимателем Илоном Маском, они обсудили производство электромобилей и аккумуляторов, а также защиту детей в интернете. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«В соответствии с нашими амбициями по декарбонизации и реиндустриализации Франции и Европы, с Илоном Маском мы обменялись мнениями о будущих зеленых промышленных проектах, таких как производство электромобилей и аккумуляторов», — сказано в сообщении.

Кроме того, французский президент добавил, что также продолжится сотрудничество с компанией Twitter, «чтобы улучшить защиту детей в Интернете».

30 ноября Макрон прибыл в США с официальным визитом и встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Глава Белого дома подарил коллеге зеркало и коллекцию виниловых пластинок с записями американских музыкантов. В свою очередь Макрон презентовал Байдену виниловую пластинку и CD с саундтреком к фильму «Мужчина и женщина», который Байден и его супруга смотрели на первом свидании, а также чашу Christof, свитер бренда Saint James и часы фирмы LIP.