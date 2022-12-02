Япония создаст стратегический резерв сжиженного природного газа

Правительство Японии планирует создать стратегический резерва сжиженного природного газа (СПГ) на фоне усиливающейся конкуренции за поставки газа на мировом рынке. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на содержание правительственного документа.

«Правительство предложит план по созданию так называемого стратегического буферного запаса СПГ, при этом власти будут поддерживать местные компании в приобретении дополнительных поставок для обеспечения энергетической безопасности», — следует из текста документа.

Предполагается, что при чрезвычайных ситуациях японское министерство экономики и торговли обяжет трейдеров СПГ, которые получают поставки по срочным контрактам, продавать их внутри страны национальным фирмам для пополнения стратегического запаса. При обычных условиях торговцы перенаправляют партии в друге страны.

На прошлой неделе пресс-служба министерства торговли Японии предупредила, что многие компании по всему миру столкнутся с проблемами закупки СПГ из-за распроданных долгосрочных контрактов до 2026 года.

В первой половине ноября агентство S&P Global Commodity Insights сообщило, что несколько партий СПГ отправили из Атлантического океана в Тихоокеанский бассейн, несмотря на дорогой фрахт, из-за перегруженности портов Европы.