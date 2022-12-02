Замминистра финансов сообщил, что спрос россиян на золото в 2022 году вырос в 10 раз

Спрос россиян на покупку золота вырос в 10 раз после принятых стимулирующих мер в 2022 году. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на ежегодном совещании председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

«У нас реализация золота населению выросла в 10 раз с момента принятия тех мер. <…> Конечно, золото должно замещать доллары, которых у населения несколько сотен миллиардов лежит там по банкам в огородах и так далее», — сказал Моисеев.

В первой половине марта президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Затем глава государства подписал документ, в соответствии с которым россияне в течение 2022 года могут покупать в уполномоченных банках золотые слитки и другие драгоценные металлы за наличную валюту.

В начале октября газета «Коммерсантъ» сообщила, что банки зафиксировали увеличение спроса со стороны россиян к вложениям в обезличенные металлические счета (ОМС), в частности, в золоте.

В конце октября газета «Ведомости» написала, что кредитные организации в России столкнулись с нехваткой золотых инвестиционных слитков после того, как у россиян резко вырос спрос на этот драгметалл из-за отмены НДС.