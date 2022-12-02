Жители 15 регионов России смогут улететь в Таиланд прямым рейсом

Ассоциация туроператоров России (АТОР) объявила, что жители 15 регионов страны смогут отправиться в Таиланд на прямых рейсах этой зимой, информирует пресс-служба организации.

«Туры в Таиланд на чартерных рейсах из 15 городов России формируют пять туроператоров», — говорится в сообщении.

В АТОР добавили, что почти все заявленные чартерные программы операторов уже запущены.

По данным ассоциации, максимальную активность на тайском направлении проявляют «Интурист», Coral Travel, Fun&Sun и Pegas Touristik, которые формируют туры на Пхукет и в Паттайю на чартерных рейсах авиакомпаний Azur air и «Икар».

В Таиланд прямым рейсом можно улететь из Москвы, Петербурга, Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Омска, Самары, Тюмени, Владивостока и Кемерово. С 4 декабря в королевство можно будет улететь из Санкт-Петербурга.

«Помимо чартеров, Таиланд и Россию связывают регулярными рейсами «Аэрофлот» и S7. Нацперевозчик предлагает прямые перелеты в Бангкок и на Пхукет из Москвы, Красноярска, Новосибирска и Владивостока. А S7 летает из Иркутска», — пояснили в АТОР.

Уточняется, что цена путевок начинается от 100 тыс. руб. на двоих.

Ранее Росавиация сообщила, что российские авиакомпании доставляют пассажиров и грузы в 22 страны мира.