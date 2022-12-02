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Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 93% по итогам ноября

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

По итогам ноября уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах опустился ниже отметки 93%, что почти на 11 процентных пункта выше средних показателей за последние пять лет. Столь высокой планки странам Евросоюза (ЕС) удалось добиться благодаря мерам топливной экономии, сообщает «Интерфакс».

«Текущий уровень запасов снизился до 92,8% — это на 10,6 процентных пункта выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет. За газовые сутки 30 ноября запасы «похудели» примерно на 0,38 процентных пункта», — говорится в материале.

Однако самый сложный период зимнего отопительного сезона пока не наступил, предупредили в российском энергохолдинге «Газпром». Там считают, что нагрузка на подземные хранилища газа (ПХГ) этой зимой будет выше в сравнении с аналогичными периодами последних лет. Это обусловлено изменившейся логистикой и диверсификацией источников газоснабжения государств региона, уточняется в статье.

2 декабря агентство Bloomberg сообщило, что биржевые цены на газ в Европе начали расти в последнее время из-за прихода арктического циклона и безветренной погоды. При этом в декабре ожидается резкое похолодание, которое может значительно увеличить спрос по сравнению с относительно теплым ноябрем.

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