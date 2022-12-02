В США назвали причину очередного удорожания газа

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Bloomberg: цены на газ в Европе растут из-за арктического антициклона

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Alik Keplicz/AP

Зимний холод, наступающий на Европу, усиливает конкуренцию за топливо между Европой и Азией и ведет к повышению цен на газ, пишет агентство Bloomberg.

Эксперты прогнозируют, что холодное начало декабря приведет к увеличению спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Центральной и Северной Европе, и тенденция может сохраниться и во второй половине месяца, если не ослабнет влияние арктического антициклона. Относительно мягкая осень позволила коммунальным службам пополнить свои запасы, но первые затяжные холода усилят нагрузку на хранилища, говорится в статье.

«Базовые европейские газовые контракты в четыре раза выше, чем обычно для этого времени года, в результате чего промышленность и домохозяйства сталкиваются с резким ростом цен», — отмечает автор Жозефина Фокуль.

По мнению журналистки, объединение холодных фронтов в Азии и Европе может усилить конкуренцию за СПГ, поскольку Европа стремится заменить потоки российского газа — частично российским газом. Спотовые цены на СПГ в Северо-Восточной Азии также уже выросли на фоне сильного похолодания в Китае и Монголии. Метеорологи прогнозируют Европе холодную зиму, такая перспектива, утверждают они, означает меньшую зависимость от возобновляемых источников, таких как ветер и гидроэнергия. В Великобритании, северной Европе и Скандинавии произойдет рост потребности в отоплении, отмечают эксперты.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что предстоящей зимой на пике холодов в Европе могут замерзнуть целые города.

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