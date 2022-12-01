Замглавы минфина США Адейемо: потолок цен на нефть из России начнется с $60 за баррель

Заместитель главы минфина Соединенных Штатов Уолли Адейемо заявил на онлайн-конференции, что потолок цен на российскую нефть начнется с $60 за баррель и может быть изменен в дальнейшем. Его цитирует РИА Новости.

«Мы начинаем с 60 и имеем возможность двигать потолок цены для ограничения доходов России с течением времени», — полагает он.

Замглавы американского Минфина также подчеркнул, что время от времени будет проводится пересмотр уровня цены.

Также Адейемо заявил, что Вашингтон и европейские союзники сумеет согласовать окончательный лимит цен на российскую нефть до 5 декабря, несмотря на возражения Польши.

До этого стало известно, что послы стран Евросоюза почти согласовали потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Они ожидают подтверждения со стороны Польши, которая настаивала на установлении потолка цен на гораздо более низком уровне — $30 за баррель.

Все 27 государств-членов блока должны одобрить единую цифру, чтобы мера вступила в силу.