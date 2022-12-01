Украина просит отменить суверенный иммунитет у ЦБ РФ для получения замороженных активов

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что Киев добивается от своих западных партнеров об отмене суверенного иммунитета в отношении российского Центробанка, что позволит Киеву получить замороженные активы РФ. Об этом сообщает Welt.

Как уточнил украинский политик, причиненный стране ущерб «уже огромен». Требующаяся на восстановление сумма может достигать 750 млрд евро, добавил Малюська.

«Замороженные средства делятся на три категории, для каждой из которых существуют разные решения. Первая — это российские государственные активы. Они защищены суверенным иммунитетом», — сказал министр.

По словам министра юстиции, узаконить получение замороженных активов России можно было с международным договором.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила ЕС ответными мерами, если дело дойдет до конфискации активов РФ. По ее словам, меры будут зависеть от того, какие ограничения будут предприняты в отношении российской стороны.