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Власти Швейцарии заблокировали российские активы на сумму $8 млрд

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Министерство экономики Швейцарии сообщило о заморозке российских финансовых активов на сумму порядка $8 млрд, сообщает пресс-служба ведомства.

«По состоянию на 25 ноября 2022 года замороженные активы (российских физических и юридических лиц. — «Газета.Ru») в Швейцарии составили 7,5 млрд франков ($7,94 млрд)», — сказано в документе.

В заявлении отмечается, что также заблокированы 15 объектов недвижимости в шести кантонах (территориально-административная единица в Швейцарии. — «Газета.Ru).

Ранее стало известно, что правительство Швейцарии включило в санкционный список 30 физлиц и семь организаций России.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Швейцарию заблокировать российские активы и передать их Украине. Но власти Швейцарии не поддержали эту идею.

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