Кабмин РФ сделал программу социальной газификации бессрочной

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому программа социальной газификации становится бессрочной. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

Согласно постановлению, программа также распространится на медицинские и образовательные учреждения, которые теперь смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям.

«Речь идет о детских садах, школах, поликлиниках, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, отделениях врачей общей практики и врачебных амбулаториях, расположенных в газифицированных населенных пунктах», — говорится в документе.

Это означает, что данным организациям больше не придется платить за работы по строительству газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены, и за подключение зданий к газораспределительным сетям.

В постановлении сказано, что также продлевается программа социальной газификации, согласно которой бесплатно догазифицируются домовладения граждан. Теперь она будет функционировать бессрочно, что позволит ещё большему числу граждан бесплатно провести газ до своих домашних участков.

12 октября президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации после 2022 года, а регионам — предоставить субсидии нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования.

1 июня Госдума приняла закон, направленный на повышение газификации страны, — отныне газ будет проводиться бесплатно до границ земельных участков россиян. Кроме того, предусматривается введение института единого оператора газификации.