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Украина привлекла $22,9 млрд внешней помощи

Депутат Рады Железняк сообщил о получении Украиной $22,9 млрд внешней помощи с 24 февраля

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Depositphotos

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что с даты объявления Россией военной спецоперации (24 февраля), Украина привлекла 847 млрд гривен (порядка $22,9 млрд) внешней финансовой помощи. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«С 24 февраля по 24 ноября Украина привлекла внешнюю помощь на 847 млрд грн», — сообщил депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский запросил $2 млрд на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил свыше $23 млрд иностранной финансовой помощи после начала боевых действий в стране в конце февраля.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. По словам президента России Владимира Путина, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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